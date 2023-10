Rc auto, pronta l'offensiva legale dei consumatori

Le associazioni dei consumatori lanceranno questa settimana, attraverso un esposto all'Antitrust, un'offensiva legale congiunta contro le principali compagnie di assicurazioni per le "clausole vessatorie" delle Rc auto applicate ai clienti sulle riparazioni dei danni ai veicoli. Lo rendono noto Assoutenti, Adusbef, Casa Del Consumatore, Codici, Confconsumatori, Ctcu, Movimento Consumatori, che hanno anche indetto lunedì 23 ottobre, alle ore 18, una video-assemblea nazionale aperta a tutti gli interessati per affrontare il nodo delle assicurazioni Rc auto.

Secondo le associazioni dei consumatori, le imprese assicuratrici applicano ai propri clienti clausole in piena violazione delle norme vigenti, perché non si può imporre agli assicurati gli operatori cui rivolgersi per gli interventi sulle auto. L'esposto all'Antitrust vedrà coinvolte le maggiori società come Unipol, Sara, Generali, Linear, Allianz, Itas, Prima, Reale, Italiana assicurazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA