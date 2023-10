Dl Energia: Mercato tutelato ancora per 6 mesi/un anno

Non scatterà il 10 gennaio prossimo il passaggio al mercato libero dell'energia. Serviranno da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno per il passaggio agli operatori selezionati dei clienti ora in regime tutelato. E' uno dei passaggi contenuti in una bozza del decreto energia che sarà lunedì sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Il decreto prevede l'attivazione di adeguate campagne informative e l'arrivo di un nuovo servizio per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili (chi ora riceve bonus, over75, abitanti di isole minori o di abitazioni di emergenza dopo calamità) a prezzi calmierati.

Sempre secondo un articolo della bozza del decreto che propone un 'elettricity release', arriva un deciso aiuto alle imprese energivore, che in Italia sono circa 3.800, finalizzato alla costruzione di impianti elettrici da energia rinnovabile (fotovoltaico, eolico e idroelettrico) di potenza pari ad almeno un megavattore. Le imprese potranno farsi anticipare i costi di tali impianti dal Gse (il Gestore dei Servizi Energetici) con la fornitura per tre anni ad un prezzo medio da rinnovabili (80 €/MWh per il fotovoltaico), che poi potranno restituire sotto forma di energia in 20 anni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA