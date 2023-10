Bocconi lancia Double degree con Hec e King's College London

La Bocconi potenzia il suo network e nel percorso di internazionalizzazione ha siglato due nuovi Double degree (cioè la possibilità per gli studenti di ottenere un doppio titolo di laurea), annunciando inoltre che si terrà nell'ateneo milanese l'edizione 2024 dell'U7+ Presidential summit, l'incontro annuale dei presidenti delle università del mondo.

E' quanto emerso nell'inaugurazione dell'anno accademico alla quale hanno partecipato, tra gli altri, Andrea Sironi, presidente della Bocconi, il rettore Francesco Billari e la direttrice generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) Ngozi Okonjo-Iweala.

Oggi la Bocconi intesse relazioni con 286 università del mondo e offre alle sue studentesse e ai suoi studenti la possibilità di ottenere un Double degree grazie agli accordi sottoscritti con 37 di queste. Gli ultimi in ordine di tempo sono quello con Hec, École des hautes études commerciales, per l'innovativo percorso congiunto in Data, society and organizations, e quello con il King's College London, nell'ambito dell'Llm in Law of internet technology.

Inoltre nell'aprile 2024 la Bocconi ospiterà l'U7+ Presidential Summit, ovvero l'incontro annuale dell'U7+ Alliance, la coalizione di presidenti di università di Europa, Asia, Nord America, Sud America, Africa e Australia che si dedica alla definizione di azioni concrete e collettive che le università possono intraprendere per affrontare le sfide globali.



