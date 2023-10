Sciopero ex Ilva, manifestazione a Roma. Autostrada Roma-Napoli bloccata 15 minuti

Giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo Acciaierie d'Italia. La protesta di 24 ore, 8 ore per turno, proclamata dai sindacati dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm, viene accompagnata da una manifestazione nazionale con corteo a Roma, che partirà da piazza dell'Esquilino per arrivare a piazza Santi Apostoli.

I sindacati chiedono al governo di essere convocati e di arrivare ad una soluzione condivisa che consenta il rilancio produttivo del gruppo, garantendo l'occupazione dei lavoratori diretti, dell'indotto e dell'Ilva in amministrazione straordinaria, la sostenibilità ambientale e la continuità dei progetti di decarbonizzazione.



Un confronto che ritengono indispensabile, visto che i lavoratori - sottolineano - scendono in piazza "per il lavoro, la salute, la sicurezza ed il futuro dell'ex Ilva".



Presenti alla manifestazione i segretari generali della Fim Roberto Benaglia, della Fiom Michele De Palma e della Uilm Rocco Palombella.

Video Ex Ilva, momenti di tensione all'avvio del corteo

Lavoratori ex Ilva sull'autostrada Roma-Napoli, bloccata per 15 minuti

Un gruppo di lavoratori ex Ilva di Taranto che si stavano dirigendo a Roma per la manifestazione indetta oggi, ha occupato l'autostrada Roma-Napoli.

In merito alle loro rivendicazioni, il sindacato Usb chiede un immediato intervento "da parte della presidente Meloni e del ministro Urso, che vengano finalmente ad ascoltare i lavoratori dell'Ex Ilva e che le facciano proprie, terminando le trattative con soggetti privati che non hanno altro interesse che speculare sulle vite dei tarantini e dei lavoratori".

Video Lavoratori ex Ilva bloccano autostrada Roma-Napoli, forze dell'ordine schierate

Intorno alle 8 il traffico è stato bloccato per circa 15 minuti nel tratto compreso tra Monteporzio Catone e Torrenova in direzione del Grande raccordo anulare di Roma, con accodamenti che hanno raggiunto i due chilometri ma al momento nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registra un chilometro di coda in diminuzione verso il Grande raccordo anulare. Lo fa sapere Autostrade per l'Italia in merito al blocco del traffico per diversi minuti causato da una protesta dei lavoratori ex-Ilva.

"E' arrivata finalmente la convocazione del governo. Il confronto dovrebbe essere normale. È inaccettabile il gioco del cerino in corso tra governo, proprietà e presidente di Acciaierie d'Italia. Vogliamo la trattativa e che ci siano le risorse per rilanciare occupazione e produzione e per salvaguardare l'ambiente. Deve essere chiaro che vogliamo delle risposte e se non arrivano non ci fermiamo". Così il segretario generale Fiom-Cgil, Michele De Palma, rimarcando che se non si interviene con urgenza, "il gruppo rischia l'eutanasia".

"Vogliamo sapere la verità su qual è il destino dell'ex Ilva. Vogliamo che il governo ci dica quali sono le sue intenzioni. Non ci fermeremo finché non ci diranno la verità". Così il segretario generale della Uilm-Uil, Rocco Palombella. "La situazione negli stabilimenti è allarmante anche dal punto di vista della sicurezza e non c'è nessun progetto industriale", rimarca.

