"Per dicembre dovremmo poter essere operativi" per le pratiche relative ai passaporti agli sporteli degli uffici postali dei piccoli comuni. Ed "a marzo per la carta di identità elettronica". Lo ha indicato il condirettore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, al 'security day organizzato dall'azienda.

Aumenteranno così i servizi, come 'sportello unico', avviati da Poste nell'ambito del progetto Polis per i piccoli comuni



Riproduzione riservata © Copyright ANSA