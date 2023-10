Pichetto, quadro regolatorio per nucleare entro fine legislatura

"Il nucleare oggi dovrebbe essere di terza generazione, ma cominciare adesso per finire la 2040 non ha senso,. Sono convinto che bisogna puntare sugli small reactor e che non sarà lo Stato a comprarli, ma consorzi di imprese. Lo Stato dovrà dare il quadro regolatorio e io m'impegno per fine legislatura ad arrivarci. Questo governo può farlo".

Così il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto ha risposto sul nucleare durante il congresso dei commercialisti a Torino.

L'esempio è quello di Torino, dove "un gruppo di imprese della cintura - ha spiegato il ministro - potrebbe prendere uno small reactor di quelli che sta sperimentando Edison che è del gruppo francese Edf, ma siamo tutti nell'Unione europea. Questo può darsi che succeda".

"Al momento quella del nucleare è una gamba dell'economia italiana, della ricerca e della sperimentazione e significa comunque qualche miliardo di Pil" ha concluso il ministro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA