OpenAI, a cui fa capo ChatGPT, è in trattative con gli investitori per la vendita di azioni a una valutazione della società di 86 miliardi di dollari, circa tre volte in più di quanto valeva solo sei mesi fa. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali la vendita di azioni è per consentire ai dipendenti di cedere i titoli in loro possesso. Non è chiaro se l'operazione sarà aperta a nuovi investitori o solo a quelli esistenti.



