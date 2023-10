Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in marginale aumento: il differenziale ha chiuso la seduta, prima della diffusione a Borse statunitensi chiuse del report sul rating dell'Italia da parte di S&P, a 203 punti base contro i 202 dell'avvio.

Il rendimento del prodotto del Tesoro è in calo di due punti base, sostanzialmente in linea con gli altri bond europei, al 4,91%.



