I primi test dei nuovi robot umanoidi di Amazon a Seattle

Sono in corso i primi test di Amazon a Seattle sul nuovo prototipo di robot umanoide. Digit è in grado di spostare, afferrare e manipolare gli articoli negli spazi e negli angoli di un magazzino. È un nuovo modello, realizzato in collaborazione con Agility Robotics, che si unirebbe agli oltre 750 mila robot al lavoro nelle operazioni della società.

La società ipotizza di usare Digit, che è dotato di due gambe, due braccia e occhi luminosi, inizialmente per raccogliere i contenitori dopo che sono state svuotati. Il chief technologist di Amazon, Tye Brady, garantisce che i robot sono progettati soprattutto per essere utilizzati "come strumenti che estendono le capacità della nostra forza lavoro, non per sostituirla", l'obiettivo sarebbe quello di rendere l'esperienza lavorativa dei dipendenti "migliore, più semplice e meno ripetitiva". Nemmeno a lungo termine Brady dice di immaginare un centro logistico completamente robotico, senza personale. Dopo la presentazione di Digit, si è diffuso comunque un allarme per il possibile impatto sul lavoro, in particolare sui media britannici.



