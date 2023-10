Borsa: l'Europa peggiora, Francoforte e Parigi -1,2%

Peggiorano le Borse europee mentre rialzo dei prezzi del petrolio e la salita delle quotazioni dell'oro danno il polso del livello dei timori su una escalation del conflitto in Medio Oriente anche i in vista del fine settimana.

Francoforte perde l'1,2% così come Parigi dove le vendite non risparmiano gli automobilistici malgrado i buoni dati sulle immatricolazioni. Sul listino francese tiene EssilorLuxottica (+0,15% a 162,3 euro) dopo i conti in linea con le stime beneficiando della promozione a 'buy' con target price a 189,8 euro arrivata da Socgen. I risultati sopra le attese e la possibilità di un buyback spingono invece Vivendi (+2,6%).

A Milano (-0,81%) intanto, in attesa della pagella di S&P sul rating dell'Italia e con lo spread ridisceso a 200 punti base, Tim cede l'1,4% dopo che l'azionista francese ha ribadito che ci vuole un' assemblea sulla vendita della rete. Peggio fanno tuttavia Iveco (-2,76%), Poste (-2,5%) e Generali (-2,45%) quest'ultima anche a causa di 840 milioni di perdite da catastrofi naturali, al netto delle riassicurazioni, registrate nei 9 mesi secono quanto indicato dal cfo della compagnia in un evento a Monaco. In luce si mette Nexi (+1,8%) per le ipotesi che oltre a Cvc altri fondi stiano valutando un'offerta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA