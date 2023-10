Scotti (Cdp Real Asset), con fondo Turismo ridurre gap Paese

"Interveniamo nel settore turistico-ricettivo con l'obiettivo di sostenere il miglioramento qualitativo e quantitativo delle infrastrutture ricettive e dei gestori del nostro Paese, per renderlo più competitivo, in grado di rispondere ai trend di sviluppo del turismo globale".

Lo ha affermato Giancarlo Scotti, ceo di Cdp Real Asset, nel suo intervento all'Italian Hospitality Investment Conference, in corso a Roma.

Se l'Italia può contare su un'attrattività con pochi pari nel mondo, tuttavia - secondo Scotti "presenta delle carenze quantitative e qualitative sia in termini di strutture ricettive, sia degli operatori e del personale dedicato al settore".

L'obiettivo della Sgr del gruppo Cdp attraverso il Fondo Nazionale Turismo (FNT) è proprio contribuire alla riduzione di questi gap attraverso due modalità di intervento. La prima prevede l'acquisto e riqualificazione di strutture ricettive in disuso o non più aderenti agli standard della clientela moderna, in partnership con gestori selezionali, con impatti sul territorio in termini economici e occupazionali. La seconda punta al sostegno alla crescita dei gestori alberghieri attraverso lo strumento del sale&lease back, che fornisce loro risorse da reinvestire nell'attività gestionale, con un conseguente miglioramento dell'offerta alberghiera.

Ad oggi il Fondo Nazionale Turismo - che raccoglie le sottoscrizioni di CDP e del Ministero del Turismo ed è aperto ad altri investitori istituzionali - ha in portafoglio per un valore complessivo di investimento di 450 milioni di euro. Si tratta di 19 immobili, per il 50% situati al Sud, di diversa tipologia: dai grandi asset di pregio oggetto di riqualificazione, a hotel prevalente business in contesti urbani, fino a resort tipicamente stagionali. Quelli con destinazione ricettiva offrono un totale di 3.800 camere, di cui il 24% in contesti urbani. "Il nostro obiettivo - ha concluso Scotti - è arrivare ad avere in portafoglio almeno 50 strutture, per oltre 6mila camere in gestione e un valore complessivo di 1 miliardo di euro".



