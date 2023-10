Ricavi 9 mesi Renault +21%, nel trimestre a 10,5 miliardi

Renault chiude i 9 mesi con ricavi a 37,4 miliardi (+21,1%) e nel solo terzo trimestre, si legge in una nota, a 10,5 miliardi (+7,6%), leggermente sotto le attese del mercato. Le immatricolazioni del gruppo crescono del 10,9% a livello globale e del 21,3% in Europa e nel terzo trimestre in particolare sono cresciute del 6,1% a livello globale e del 15,3% in Europa.

Il portafoglio ordini in Europa rimane "sano con 2,5 mesi di vendite a termine alla fine di settembre" e così il gruppo automobilistico francese conferma la guidance per il 2023. A fin anno si attende un margine operativo compreso tra il 7% e l'8% e un free cash flow superiore o uguale a 2,5 miliardi di euro.

"Siamo entrati nell'ultimo trimestre con fiducia e confermiamo il miglioramento della nostra redditività nella seconda metà dell'anno e oltre" ha affermato Thierry Piéton, direttore finanziario del gruppo Renault. Il gruppo prevede infatti un margine operativo nel secondo semestre superiore al primo semestre, pari al 7,6%.



