Pichetto ai giovani, difendere Ambiente e convincere adulti

"Difendere l'Ambiente nel mondo e nei vostri Paesi e convincere gli adulti a farlo". Sono i "due doveri" indicati dal ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto ai giovani nella giornata conclusiva dell'evento "Youth4Climate: Sparking Solutions 2023", che ha riunito per tre giorni a Roma 130 giovani under 30 provenienti da 63 Paesi, che si sono confrontati sull'azione per il Clima.

Mille i progetti presentati e 50 quelli premiati e un confronto in tre giorni che sono stati "intensi di emozioni e in cui i giovani sono stati i protagonisti assoluti e di cui fare tesoro". Un evento che il ministro ha definito "di successo e che ha reso ancora più forte l'impegno dei giovani a sostegno della lotta contro il cambiamento climatico".

Pichetto ha assicurato il supporto del governo italiano - è stata l'Italia a lanciare a Milano questo evento nel 2021 - ai giovani e alle loro idee, presentate in quesi tre giorni, che saranno portate alla prossima Conferenza mondiale sul clima, la Cop28 a Dubai, dal 30 novembre prossimo. E l'impegno dell'Italia è anche nel lancio del nuovo bando per la Youth4climate per il prossimo anno e in una campagna di comunicazione con la Rai sul cambiamento climatico. "E' nostra convinzione intervenire i modo determinato e agire per decarbonizzare il mondo".



