Borsa:Asia in calo, teme l'inasprirsi del conflitto Israele

Le Borse in Asia soffrono per la seconda seduta consecutiva. Tokyo ha perso l'1,91% ma la peggiore è Hong Kong che cede oltre il 2%, Shanghai lascia l'1,48%, Seul l'1,9 per cento. Sui mercati pesa la guerra in Medio Oriente e le preoccupazioni per l'economia cinese. "C'è un derisking del portafoglio, probabilmente con una raccolta di liquidità in previsione dei crescenti rischi geopolitici in Medio Oriente" commentano gli analisti.

I beni rifugio si apprezzano nel timore di un inasprimento del conflitto in Israele con l'oro vicino al massimo di 11 settimane. Le Borse in Europa si preparano ad un'apertura negativa con i futures Euro Stoxx 50 che scendono dello 0,6%, dopo che la Federal Reserve Bank di New York ha affermato che i tassi di interesse dovranno restare restrittivi "per qualche tempo"'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA