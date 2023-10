La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in netto ribasso, appesantita dal calo del mercato azionario statunitense e mentre aumentano le preoccupazioni di un allargamento del conflitto in Medio Oriente e le sue ripercussioni sull'economia globale.

In apertura il listino di riferimento Nikkei cede l'1,39% a quota 31.596,52, con una perdita di 445 punti. Sul fronte dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro a 149,70, mentre guadagna terreno sull'euro a 157,80.



