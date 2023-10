Borsa: Milano in rosso con Stellantis, Banco Bpm e Bper

Seduta in rosso per Piazza Affari, sospesa tra le tensioni geopolitiche e l'attesa del rating da parte di S&P.

A fine giornata Milano lascia sul terreno più di altri con il Ftse Mib in calo dell'1,38% a 27.746 punti. Maglia nera è Stellantis (-3,65%) su cui pesa Renault sotto vendite a Parigi dopo i conti.

Giù i bancari con Banco Bpm (-2,9%) e Bper (-2,5%) i più pesanti mentre lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 201 punti così come il rendimento del decennale italiano al 4,94%. Sul fronte opposto tengono Recordati (+1,39%) e, a seguire, Amplifon (+0,67%).



