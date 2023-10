Si apre in calo la seduta per le Borse in Europa. Parigi in apertura degna un calo dello 0,69%, Londra dello 0,5%, Francoforte dello 0,23%, Milano dello 0,4%; tutte peggiorano e a mezz'ora dall'avvio degli scambi Zurigo è la maglia nera del Vecchio continente con un calo dell'1,2% appesantita da Nestle (-1,82%) e Roche (-4,23%) i cui conti hanno deluso le attese del mercato.



