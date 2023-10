Acciaio, Marcegaglia scrive alla Commissione Ue ed al Governo

In vista del vertice di domani in cui i rappresentanti di Europa e Stati Uniti potrebbero annunciare un'intesa di massima sul 'Gassa' (Global Arrangement on Sustainable Steel and Aluminium), il gruppo Marcegaglia, insieme agli a.d. di altre aziende, recentemente costituitesi nella Espa (European Steel Processors Association), ha deciso di scrivere direttamente ai rappresentanti della Commissione, impegnati nella stesura dell'intesa, e ai ministri competente del Governo italiano.

"La filiera europea dell'acciaio - spiegano Antonio ed Emma Marcegaglia nella lettera indirizzata alle istituzioni europee e italiane - è costituita da un vasto e articolato numero di imprese che agiscono nella prima e seconda trasformazione, nella fabbricazione e nella distribuzione di prodotti siderurgici.

Anche se non sempre organizzati in associazioni strutturate, questi attori rappresentano una parte vitale ed essenziale dell'industria siderurgica allargata in Europa, con un forte interesse per un mercato equo, ma libero". E avvertono: "L'impegno dell'Europa a rafforzare le sue alleanze mondiali, con l'obiettivo di affrontare barriere di vario tipo che ostacolano il libero commercio, basato su regole e valori, salvaguardando e promuovendo gli elevati standard dell'Ue, è più che benvenuto. Ma un approccio completamente protezionistico come quello apparentemente in discussione tra Europa e Stati Uniti non farebbe altro che esacerbare la crisi attuale".





