Visco, 'per l'Italia e Ue futuro non facile, serve prudenza'

"Vedo un futuro non facile per il nostro Paese e gli altri dell'Unione Europa e il nostro mondo dei paesi industrializzati". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco intervenendo al comitato esecutivo del'Abi secondo cui per questo "bisogna essere cauti e prudenti".

"Le critiche" alla Bce sull'aumento dei tassi "troppo tardi vanno rimandate a chi le fa", afferma il governatore. Visco ha sottolineato gli schok imprevisti dagli stessi critici come la guerra in Ucraina e l'aumento del prezzo del gas. " La risposta era necessaria visto gli effetti di secondo livello che mantengono l'inflazione su livelli ancora non congruenti con la stabilità di fondo dei prezzi e monetaria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA