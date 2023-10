Visco, 'in Ue gestione crisi banche è ancora complicata'

L'Europa è indietro agli Usa nella gestione delle crisi bancarie e ha un meccanismo "molto complicato". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco intervenendo al comitato esecutivo dell'Abi che ha ricordato come gli Stati Uniti, nella primavera scorsa, hanno risolto rapidamente la crisi delle banche regionali. "Forse avevano regole e vigilanza non elevate ma la risposta nella risoluzione è stata notevole" ha detto.

"In 12 anni non ci siamo annoiati" racconta Visco nel suo intervento ricordando come già nelle sue prime considerazioni finali sottolineava l'emergere dei crediti deteriorati delle banche, frutto "sicuramente di casi di governo societario fortemente deficitario e di mala gestio ma per la gran parte" dovuti alla "congiuntura economica dell'Italia che era stato talmente negativa da portare a questo incremento di Npl".

Vi sono "ancora situazioni di debolezza, specie nelle banche less significant (minori ndr) che sono discusse anche con le autorità di governo" spiega il governatore di Bankitalia dell'Abi rilevando come nel complesso il comparto del credito "è in una situazione migliore di 10 anni fa"

"Le critiche" alla Bce sull'aumento dei tassi "troppo tardi vanno rimandate a chi le fa". Lo afferma il governatore Visco che ha sottolineato gli schok imprevisti dagli stessi critici come la guerra in Ucraina e l'aumento del prezzo del gas. " La risposta era necessaria visto gli effetti di secondo livello che mantengono l'inflazione su livelli ancora non congruenti con la stabilità di fondo dei prezzi e monetaria".

Visco vede "un futuro non facile per il nostro Paese e gli altri dell'Unione Europa e il nostro mondo dei paesi industrializzati" secondo il quale per questo "bisogna essere cauti e prudenti".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA