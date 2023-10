L'Europa parte incerta, Londra piatta dopo l'inflazione

Mercati azionari del Vecchio continente fiacchi in avvio di giornata: la Borsa più pesante è quella di Amsterdam che scende dello 0,6%,con Parigi in ribasso dello 0,2% e Francoforte dello 0,1%. Piatta Londra dopo i dati dell'inflazione di settembre in Gran Bretagna. Avvio di seduta in leggerissima contrazione per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib scende dello 0,06%, l'Ftse All share dello 0,05%.

Prezzo del gas in ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a novembre nei primi scambi scende del 2% a 47,6 euro al Megawattora.

Avvio di giornata in netto rialzo per il petrolio mentre si acuiscono le tensioni internazionali: il wti è trattato a 88,53 dollari al barile in aumento del 2,16%. In salita anche il brent a 91,58 dollari (+1,87%)

Forte corrente di acquisti su Nexi in Piazza Affari dopo l'ipotesi lanciata da Bloomberg di un interesse da parte di Cvc Capital Partners: il titolo della società di pagamenti non riesce a fare prezzo di ingresso agli scambi e sale del 19% teorico. Secondo l'agenzia, il fondo sta iniziando a considerare una potenziale offerta per Nexi, che non commenta l'ipotesi. Bloomberg ricorda che i fondi da tempo stanno analizzando il settore e la stessa società italiana, le cui azioni sono scese del 22% nell'anno, con i possibili acquirenti che potrebbero anche unirsi per un'offerta congiunta sul gruppo.



Carburanti in calo, verde al self a 1,913 euro al litro

Tornano subito a scendere, dopo la pausa di ieri, i prezzi dei carburanti, con il tonfo della quotazione del gasolio sui mercati internazionali, mentre il Brent, che ieri ha chiuso sotto i 90 dollari, sembra questa mattina in forte ascesa. Consistenti ribassi sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina gasolio. Per Q8 registriamo un ribasso di un centesimo al litro su benzina e gasolio e un rialzo di un cent sul Gpl. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,913 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,916, pompe bianche 1,907), gasolio self service a 1,897 euro/litro (-1, compagnie 1,901, pompe bianche 1,888). Benzina servito a 2,051 euro/litro (-3, compagnie 2,092, pompe bianche 1,969), diesel servito a 2,035 euro/litro (-1, compagnie 2,077, pompe bianche 1,949). Gpl servito a 0,720 euro/litro (invariato, compagnie 0,728, pompe bianche 0,711), metano servito a 1,429 euro/kg (+11, compagnie 1,438, pompe bianche 1,422), Gnl 1,287 euro/kg (+2, compagnie 1,276 euro/kg, pompe bianche 1,295 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,994 euro/litro (servito 2,252), gasolio self service 1,981 euro/litro (servito 2,245), Gpl 0,852 euro/litro, metano 1,520 euro/kg, Gnl 1,292 euro/kg.

