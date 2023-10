CeoforLife premia le eccellenze della sostenibilità sociale

Migliorare il benessere sociale ed economico delle comunità in cui si opera, tutelare la qualità della vita, promuovere una società più equa e inclusiva.

E' il "social impact" il tema centrale della terza giornata dei CeoforLife awards 2023, dopo le prime due giornate in cui sono stati premiati i Ceo nelle categorie "Environment" e "Health & wellbeing".

Le politiche aziendali per promuovere uguaglianza ed equità, il benessere psicologico in azienda, lo sport e il benessere, sono invece i temi al centro di tre tavole rotonde che vedono confrontarsi, nel corso dell'evento, rappresentanti delle istituzioni e imprese.

32 i riconoscimenti assegnati per progetti nel campo della sostenibilità sociale: Nicola Lanzetta, Enel; Stefano Grieco, Nokia; Francesca Portincasa, Acquedotto Pugliese; Michele Antognoli, BFF Banking Group; Tiziana Mele, Lundbeck Italia; Renato Lastaria, Bosch Italia; Michele Greca, Ascot; Giovanni Falcone, Citroen Italia; Cesare d'Amico, D'Amico Società di Navigazione; Stefano Carone, Il Prisma; Salvatore Turrisi, Sielte; Diego Pisa, Teleperformance; Marco Pesaresi, Ferrarelle; Francesco Durante, Sisal; Antonio Bagetta, conTE.it; Admir Nocaj, Bouygues E&S Italia; Angela Natale, Boeing; Emiliano Rantucci, Avanade; Dario Roncadin, Roncadin; Marco Piantanida, Haribo; Simone Santini, Fileni; Fabrizio Ruggiero, Edenred Italia; Pietro Geremia, San Marco Group; Nazareno Ventola, Aeroporti G. Marconi di Bologna; Joanne Jervis, Daiichi Sankyo; Andrea Coli, Concentrix + Webhelp; Barbara Cominelli, JLL; Umberto Tossini, Lamborghini; Michele De Capitani, Sace; Michele Centemero, Mastercard; Manuela Franchi, DoValue; Adriana Versino, Vodafone.



