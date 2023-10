Borsa: Tokyo, chiusura poco variata (+0,01%)

La Borsa di Tokyo conclude la seduta all'insegna della cautela, in scia alla chiusura mista degli indici azionari statunitensi, con gli investitori che monitorano gli sviluppi a livello geopolitico nel conflitto in atto in Medio Oriente tra Israele ed Hamas, mentre la crescita del Pil in Cina sorprende positivamente gli analisti. Il Nikkei è fermo a quota 32.042,25 (+0,01%). Le prospettive di un'ulteriore stretta monetaria da parte della Federal Reserve rafforzano il dollaro al cambio con lo yen, a 149,60, e la divisa nipponica perde terreno anche sull'euro a 158,40.



