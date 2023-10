Borsa: Milano tiene con l'Europa, vola Nexi, giù Mediobanca

Piazza Affari migliora leggermente rispetto all'avvio, un movimento che le permette di essere di qualche frazione la Borsa migliore in Europa insieme a Parigi: Piazza Affari sale infatti dello 0,3%, con il listino francese in aumento dello 0,2%. Piatte Londra, Francoforte e Madrid.

In lieve rialzo Mosca con il gas che cresce del 2% a 50 euro al Megawattora dopo una partenza debole e il petrolio in corsa sopra gli 88 dollari al barile. Resta la tensione sui titoli di Stato europei: il Btp a 10 anni segna un rendimento del 4,94% con lo spread a quota 203.

In questo contesto in Piazza Affari il gruppo migliore resta di gran lunga Nexi che sale del 15% dopo l'ipotesi di interesse da parte di Cvc. Molto bene Saipem, che cresce del 4% anche sulla forza del greggio, con Eni in aumento dell'1,3% a quota 15,7 euro. Il titolo peggiore è Mediobanca, che scende del 2,5% nel giorno in cui le azioni acquistate non permetterebbero più la partecipazione all'assemblea del 28 ottobre.



