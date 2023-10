Borsa: Milano piatta con l'Europa, vola Nexi, bene Saipem e Tim

Piazza Affari nei primi scambi conferma l'apertura incerta, con gli indici Ftse Mib e Ftse All share che oscillano sulla parità e le Borse europee generalmente limate di qualche frazione di punto.

Più alta la tensione sui titoli di Stato, con il rendimento del Btp italiano a 10 anni che sale di 5 punti base al 4,93% e l'omologo inglese di 6 dopo i dati dell'inflazione in Gran Bretagna. Lo spread Italia-Germania è a 203 punti base, una frazione sopra il livello di apertura. Calmo l'euro, in rialzo del 2% a 87 dollari al barile il petrolio.

In questo contesto, in Piazza Affari Saipem sale del 3,5%, con Tim che prosegue il suo rimbalzo in aumento di oltre due punti percentuali. In calo di oltre l'1% Prysmian e Leonardo, con Mediobanca che è il peggiore tra i titoli principali di Piazza Affari e scende dell'1,9% confermando la debolezza già evidenziata ieri. Resta in asta di volatilità Nexi, che sale del 15% teorico dopo l'ipotesi lanciata da Bloomberg di un interesse da parte di Cvc Capital Partners.



