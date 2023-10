Mercati azionari del Vecchio continente fiacchi in avvio di giornata: la Borsa più pesante è quella di Amsterdam che scende dello 0,6%,con Parigi in ribasso dello 0,2% e Francoforte dello 0,1%.

Piatta Londra dopo i dati dell'inflazione di settembre in Gran Bretagna.



