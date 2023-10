Le Borse europee chiudono in netto calo con i timori di una escalation militare in Medio Oriente che ha provocato un rialzo del petrolio e del gas. Sotto i riflettori l'inflazione, dopo i dati dell'Eurozona e quelli del Regno Unito, e le prossime mosse delle banche centrali sui tassi. In serata in arrivo la pubblicazione del Beige Book della Fed.

In flessione Londra (-1,14%), Francoforte (-1,03%) e Parigi (-0,91%).



