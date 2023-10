La Borsa di Hong Kong chiude la seduta in territorio negativo: l'indice Hang Seng cede lo 0,23%, a 17.732,52 punti. Sui listini hanno pesato le tensioni in Medio Oriente che hanno oscurato la crescita del terzo trimestre della Cina, che ha mostrato un Pil in rialzo del 4,9% annuo, a fronte del 4,4% atteso e contro il 6,3% dei tre mesi precedenti.





