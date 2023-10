Sindacati, 'risparmiatori Eurovita al sicuro ma lavoratori?'

I sindacati apprezzano la tutela dei risparmiatori Eurovita ma chiedono anche garanzie per gli oltre 200 lavoratori del gruppo. In una nota congiunta di First-Cisl Fisac-Cgil Fna Snfia Uilca sottolineano come da marzo scorso, ovvero da quando Icass "ha messo in amministrazione straordinaria Eurovita con il conseguente blocco dei riscatti delle polizze, è partita la corsa per mettere in sicurezza i capitali investiti da circa 400 mila risparmiatori".

L'intervento delle istituzioni e dei grandi players assicurativi ha portato in questi giorni all'annuncio dell'apertura della procedura per la cessione di ramo di azienda da Eurovita a Cronos Vita, azienda detenuta dai 5 gruppi assicurativi coinvolti nel salvataggio. Grazie a questa operazione i risparmiatori che vorranno potranno, dai primi di novembre, procedere con il riscatto delle polizze. E fin qui tutto bene, se non fosse che alla richiesta di avere garanzie anche per i lavoratori nel corso del confronto, hanno invitato i sindacati a non porre il problema.

"Riteniamo che un'operazione di salvataggio come questa, in cui il sistema assicurativo si è fatto garante della tutela dei risparmiatori nonché dell'integrità economica e reputazionale del sistema stesso, non possa non prevedere analoga garanzia di salvataggio per i 209 lavoratori dell'ormai ex Eurovita.

Metteremo in campo quindi nei prossimi giorni tutte le iniziative, nessuna esclusa, affinché le lavoratrici ed i lavoratori coinvolti ottengano questa garanzia".



