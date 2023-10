Dal Comitato di Basilea regole per asset crypto delle banche

Nuove regole comuni per conoscere in trasparenza la quantità e il valore degli attivi crypto detenuti dalle banche e la relativa esposizione. E' quanto propone il comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria, l'organo che mette a punto le norme internazionali sul tema, che ha messo il documento in consultazione al mercato. Il Comitato, che spera di far partire le regole nel 2025, chiede così le banche debbano dettagliare le loro attività crytpo e le informazioni qualitative sulla loro esposizione e relativi requisiti in termini di capitale e liquidità. Gli istituti dovranno anche fornire i dettagli della loro classificazione nel bilancio e la loro esposizione. Il comitato si attende che un formato comune di regole possa contribuire a ridurre l'asimmetria informativa.





