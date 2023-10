CeoforLife Awards, terza giornata dedicata al 'social impact'

Sarà il "social impact" il tema centrale della terza giornata dei CeoforLife awards 2023, dopo le prime due giornate in cui sono stati premiati i Ceo nelle categorie "Environment" e "Health & wellbeing". Dalle politiche aziendali che promuovono uguaglianza ed equità fino al benessere psicologico in azienda, senza tralasciare l'importanza dello sport, la terza giornata di premiazioni sarà anche un'occasione per interrogarsi sulla sostenibilità sociale, su cosa ancora bisogna fare per implementarla in modo capillare.

L'evento sarà trasmesso mercoledì 18 ottobre, dalle 9:00, in streaming su ANSA.IT e si terrà presso il CeoforLife ClubHouse in piazza Montecitorio 116. Ad aprire i lavori sarà il fondatore di CeoforLife, Giordano Fatali. A seguire interverranno, tra gli altri, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

La giornata sarà anche una occasione di confronto tra gli amministratori delegati, che avranno modo di esporre le loro iniziative dedicate alla sostenibilità e la loro nuova filosofia di gestione aziendale.



