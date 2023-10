Borsa: Milano tiene con l'Europa, ma corrono i titoli di Stato

I dati macroeconomici che indicano un possibile proseguimento della politica monetaria restrittiva di Fed e Bce riportano la tensione sui titoli di Stato mondiali, con i Paesi tradizionalmente sotto la pressione della speculazione come l'Italia che soffrono particolarmente. Restano invece neutre le Borse.

E' stata infatti una seduta solo marginalmente negativa per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che ha concluso in ribasso dello 0,09% a 28.367 punti e l'Ftse All share in calo dello 0,06% a 30.170 punti. I mercati azionari del Vecchio continente sono rimasti quasi invariati, con Parigi, Amsterdam e Madrid in rialzo dello 0,1% e Francoforte piatta. Fuori dalla zona euro Londra è salita dello 0,6% finale.

In una giornata di generalizzata corsa dei rendimenti dei titoli di Stato mondiali, lo spread tra Btp e Bund a 10 anni ha concluso la seduta stabile a 200 punti base, lo stesso livello dell'avvio della giornata, ma il rendimento del prodotto del Tesoro è salito di 12 'basis point' al 4,88%.

Il prezzo del gas è salito dello 0,8% finale a 48,9 euro al Megawattora, mentre il petrolio prova a tenere gli 85 dollari al barile, con l'euro saldo a quota 1,057 contro il biglietto verde.

In questo contesto seduta di buon recupero per Tim in Piazza Affari il giorno successivo all'ufficializzazione dell'offerta di Kkr per la rete: il titolo del gruppo Tlc, che alla vigilia ha ceduto il 6%, ha chiuso la giornata in Borsa a Milano in crescita del 3,6% a 0,27 euro.

Tim è stato nettamente il gruppo migliore tra quelli a elevata capitalizzazione di Piazza Affari, seguito da Fineco (+1,7%), Mps e Banco Bpm, che hanno chiuso in crescita dell'1,3%. Per contro, debole Mediobanca, che ha ceduto due punti percentuali a 11,8 euro, con Amplifon scesa del 2,7%.

Nel paniere a minore capitalizzazione spicca Unieuro, salita del 7,8% a 9,1 euro dopo aver acquisito Covercare, rafforzandosi così nel settore dei servizi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA