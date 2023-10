Borsa: l'Europa si muove debole in attesa di Wall Street

Le Borse europee mi muovono fiacche con i future su Wall Street in calo. Francoforte cede lo 0,31% nonostante il miglioramento ad ottobre dell'indice Zew. Sono in flessione anche Parigi (-0,12%) e Milano (-0,3%). Tiene invece Londra (+0,44%). Nell'incertezza dettata dal conflitto tra Israele e Hamas che si è aggiunto a quello tra Mosca e Kiev, non si allenta la tensione sui rendimenti dei titoli di Stato con il decennale italiano al 4,82% (+7 punti base) mentre lo spread tra btp e bund oscilla sui 200 punti.

Sul fronte delle commodity il prezzo del gas è stabile sui 47 euro al megawattora (-3%) e resta 90 dollari anche il brent mentre il wti è sotto gli 87 dollari. Piatto l'euro che scambia a 1,0565 dollari.



