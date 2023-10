Avvio in flessione per le Borse europee che continuano a guardare al Medioriente e al conflitto in corso tra Israele e Hamas ma anche all'attentato di Bruxelles.

Parigi è marginale a -0,02% con il Cac 40 a quota 7.020 punti. Francoforte cede un -0,18% con il Dax a 15.211 punti mentre Londra segna un -0,06% con il Ftse 100 a 7.626 punti.





