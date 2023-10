Borsa: l'Europa inverte la rotta e sale con Milano in testa

Le Borse europee dopo un avvio in calo, virano in positivo con Milano in testa. Il Ftse Mib sale dello 0,33% a 28.484 punto con il traino dei bancari. In particolare gli acquisti valorizzano Bper (+2,11%), Mps (+2%), Banco Bpm (+1,53%). Positiva anche Tim (+1,17%) in recupero dopo le vendite della vigilia sulla doppia offerta di Kkr. Deboli Amplifon (-1%) e Pirelli (-0,75%).

Lo spread tra Btp e Bund è in rialzo e su quota 201 punti (+3,7 punti base). Salgono anche i rendimenti con quelli italiani più di altri. il decennale è al 4,81% (+6 punti base) Tra le altre Piazze, Parigi segna un +0,24%, Francoforte un +0,18% e Londra un +0,32%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA