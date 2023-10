Borsa: Asia in rialzo con Tokyo, resta la lente sul Medioriente

Le Borse di Asia e Pacifico recuperano una parte delle recenti perdite, sulla spinta di Wall Street, anche se su i mercati restano i timori per la guerra tra Israele e Hamas. La lente è poi sui prossimi dati economici dalla Cina e in particolare sul Pil, atteso domani, e che dovrebbe mostrare una continua debolezza della crescita economica.

I mercati hanno tratto spunti positivi dai dati più forti del previsto di esportazioni non petrolifere di Singapore che un indicatore importante per il commercio in Asia. Tra le singole Piazze, Tokyo sale dell'1,2% sul traino dei titoli tech. A scambi in corso Hong Kong guadagna dello 0,56%. Contrastate Shanghai (+0,15%) e Shenzhen (-0,22%). Seul sale invece l'1% e Sydney dello 0,42%.

I listini europei sono attesi in calo così come sono negativi i future su Wall Street. Tra i macro gli indici Zew della Germania. In arrivo dagli Usa le vendite al dettaglio, la produzione industriale e le scorte di magazzino delle aziende e dei negozi.



