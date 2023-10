Youth4Climate, al via le proposte dei giovani per l'Ambiente

Comincia domani l'evento "Youth4Climate: Sparking Solutions 2023", che fino al 19 ottobre riunirà a Roma 130 giovani under 30 provenienti da 63 Paesi, a confronto sull'azione per il Clima.

Lo ricorda il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica che gestisce con il Centro del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Undp) di Roma questa "l'iniziativa globale lanciata alla preCop26 nel 2021 e consolidata nel tempo fino a diventare un evento permanente per i giovani impegnati nella causa ambientale".

Con Youth4Climate "si vuole promuovere, in vista della Cop28 di Dubai, un dialogo attivo tra giovani e attori internazionali, che parte da proposte concrete lanciate dagli under 30: dai 1.143 progetti presentati a New York lo scorso settembre, si arriverà a Roma a selezionarne i migliori 40", spiega il Mase nella nota.

L'evento si articola in tre giorni di lavori: i primi due a Palazzo Rospigliosi, l'ultimo nella Casina di Macchia Madama.

L'apertura della giornata di domani è affidata all'Inviato speciale italiano per il Clima Francesco Corvaro e al coordinatore del Centro Undp di Roma Agostino Inguscio.

Mercoledì 18 aprirà i lavori il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. I lavori culmineranno con l'accensione serale del Colosseo con il logo di Youth4Climate. Giovedì 19 ottobre è la giornata conclusiva, dedicata alla premiazione dei progetti. All'evento parteciperà il ministro Gilberto Pichetto insieme al vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani. Saranno così svelati i nomi dei 40 under 30 che hanno presentato i migliori progetti per affrontare la crisi climatica e che per questo riceveranno un supporto economico per concretizzare il loro impegno. Verrà diffuso inoltre un videoclip del maestro Giovanni Allevi dedicato ai giovani della Youth4Climate.



