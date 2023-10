Tim scivola in Borsa (-3,5%) dopo l'offerta di Kkr

Tim pesante a Piazza Affari dopo che il gruppo telefonico ha confermato la ricezione dell'offerta vincolante di kkr per la rete. Il titolo cede il 3,97% a 0,26 euro. La scadenza dell'offerta è fissata per l'8 novembre ma il termine potrà essere prorogato fino al 20 dicembre. Il comunicato di Tim non ha invece dato alcuna indicazione sui termini finanziari della proposta da cui è per ora esclusa Sparkle, oggetto di una nuova offerta non vincolante, con richiesta di esclusiva fino al 20 dicembre.



