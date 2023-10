Tim peggiora in Borsa (-5,4%) dopo le parole di Giorgetti

Tim peggiora a Piazza Affari (-5,4% a 0,26 euro) dopo che il tema della vendita della rete a Kkr è stato affrontato in conferenza stampa dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha parlato di "tema complesso" su cui la decisione spetta al "cda" e all' "assemblea" di Tim.

"Vediamo l'esito finale e soprattutto se la proposta sarà accettata, sennò si pensa a qualcosa di diverso", ha detto Giorgetti assicurando che sul dossier il governo non si sta "tirando indietro". Tim era già in calo dopo che è emerso che l'offerta vincolante di Kkr, su cui non sono stati offerti dettagli finanziari, non include al momento Sparkle.



