Pichetto, correggere regole Ue su Ets per settore marittimo

"Le attuali regole europee in materia di applicazione del meccanismo Ets al settore marittimo, in assenza di una applicazione dello stesso a livello mondiale, determinano una sicura perdita di competitività di molti porti di scalo europei, e in particolare italiani, per i traffici merci su container con trasbordo, con conseguente rischio strategico per tutto il sistema logistico europeo". Così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto al Consiglio Ambiente in corso a Lussemburgo.

Il governo italiano "chiede alla Commissione Europea di valutare e di fornire una lista di possibili misure correttive, e si rende disponibile a una discussione immediata al fine di evitare le indesiderate conseguenze economiche, sociali ed ambientali che deriverebbero dall'applicazione delle regole attuali".



