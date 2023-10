Mimit, 'via metà tasse alle imprese che tornano in Italia'

Arriva una norma sul 'reshoring', per favorire con meno imposte chi torna a produrre in Italia. Lo annuncia il ministero per le Imprese al termine del cdm che ha approvato la manovra e i dlgs fiscali.

La misura prevede l'abbattimento del 50% delle imposte per le imprese che decidono di tornare in Italia dall'estero con i propri impianti di produzione. Ma viene previsto per le imprese fruitrici di tale incentivo l'obbligo di restituzione di quanto ricevuto ove delocalizzassero nuovamente le attività, nelle modalità previste nel recente decreto sugli asset strategici. "Sì al reshoring, no alle delocalizzazioni", scrive il Mimit.



