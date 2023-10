Con i decreti legislativi portati oggi in consiglio dei ministri "si dà avvio alla riforma fiscale che è stata approvata con la legge delega ad agosto. Partiamo con queste e in tempi rapidissimi approveremo anche gli altri schemi di decreti legislativi in modo da avere, per la parte compatibile con le risorse finanziarie, un quadro d'insieme entro la fine dell'anno".

Lo ha detto il viceministro dell'Economia Maurizio Leo in conferenza stampa.



