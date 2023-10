Avvio in forte calo per il gas sul mercato di Amsterdam. Dopo i fortissimi rialzi della scorsa settimana, legati alla crisi in Medioriente e al possibile sabotaggio di un gasdotto finlandese, i future Ttf, punto di riferimento per il prezzo del metano nel Vecchio Continente, arretrano del 5,3% a 51,1 euro al megawattora.



