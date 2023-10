Chiusura pesante per Tim in Piazza Affari con l'offerta di Kkr

Chiusura pesante per Tim in Piazza Affari nel giorno della presentazione della doppia offerta di Kkr su Netco e su Sparkle. La prima vincolante con scadenza il prossimo 8 novembre e la seconda no. Il titolo ha ceduto il 6,23% a 25,73 centesimi. Non hanno aiutato le parole del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, secondo il quale " il tema Tim è complesso". "Vediamo l'esito finale - ha aggiunto - e soprattutto se la proposta sarà accettata, sennò si pensa a qualcosa di diverso". "Noi - ha concluso Giorgetti - non ci stiamo tirando indietro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA