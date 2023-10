Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-1,15%)

La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana in calo, seguendo la chiusura mista degli indici azionari Usa e le vendite sul settore tecnologia, in attesa dei dati sul Pil del terzo trimestre in Cina e le indicazioni sull'inflazione in Giappone.

L'indice di riferimento Nikkei segna una flessione dell'1,15% a quota 31.943,37, lasciando sul terreno 372 punti. Sul mercato valutario lo yen interrompe la fase di indebolimento sul dollaro, trattando a 149,50, e si rinforza sull'euro a 157,30.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA