Borsa: Milano incerta con Tim e le auto, bene Erg e Nexi

Piazza Affari incerta dopo le prime contrattazioni, con l'indice Ftse Mib che, dopo una partenza positiva, oscilla sulla parità (-0,08%) in un contesto di forte incertezza e preoccupazioni per la situazione in Medioriente.

Sul listino milanese scivola Tim (-1,6%) dopo la conferma della ricezione dell'offerta vincolante di Kkr sulla rete, dalla quale è per ora esclusa Sparkle e il cui termine di scadenza, fissato per l'8 novembre, potrà essere prorogato fino al 20 dicembre.

Deboli anche le auto con Stellantis (-1,2%), Cnh (-1%), Ferrari (-0,5%) e Iveco mentre dall'altra parte del listino si mettono in luce Nexi (+1,4%), Erg (+1,4%), Leonardo (0,9%) e Mediobanca (+0,9%), negli ultimi giorni utili per acquistare azioni in vista dell'assemblea. Acquisti anche su Pirelli (+0,9%) mentre il risparmio gestito è positivo con Banca Generali (+0,8%).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA