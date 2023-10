Borsa: l'Asia in rosso con i rischi di escalation in Israele

Borse asiatiche in rosso in scia ai rischi di un allargamento del conflitto tra Israele ed Hamas su scala regionale e il potenziale coinvolgimento dell'Iran. Tokyo perde il 2%, Hong Kong lo 0,8%, Shenzhen l'1,2%, Seul lo 0,7%, Shanghai lo 0,6% e Sydney lo 0,3% nonostante i tentativi della diplomazia Usa e dei suoi alleati di evitare una escalation in Medioriente.

L'avversione al rischio premia l'oro, bene rifugio per eccellenza, che sale dell'1,4% a 1.913 dollari l'oncia, mentre il petrolio, in calo marginale (-0,2%), difende i forti rialzi che la scorsa settimana l'hanno portato a infrangere la soglia dei 90 dollari al barile, con il Wti a 87,5 dollari e il Brent a 90,7 dollari. In rialzo anche i rendimenti dei titoli di Stato con il Treasury americano che sale di cinque punti base al 4,66%, dopo i forti ribassi della scorsa settimana alimentati dalle attese per una pausa della Fed e da uno scenario macro e geopolitico sempre più fosco.

Motivo di preoccupazione per i mercati resta anche la frenata dell'economia cinese. L'iniezione da parte della Banca centrale cinese di 289 miliardi di yan con una linea di credito a medio termine e il mantenimento dei tassi al 2,5% non sono bastati ad alleviare i timori di uno scenario deflazionistico, a cui contribuisce la crisi del settore immobiliare mentre gli Usa, secondo Bloomberg, stringeranno ulteriormente le maglie per impedire l'accesso di Pechino ai microchip più avanzati.

In questo quadro aumentano i segnali di una pausa della Fed.

Il presidente della Fed di Philadelphia, Patrick Harker, ha detto che l'inflazione si sta facendo strada e ha ribadito che preferisce mantenere fermi i tassi di interesse.



