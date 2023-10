Bonomi al governo, sostenete investimenti aziende italiane

"Consentitemi di sottolineare, a tutti ma specialmente al governo, di come sia sì importante sostenere investimenti e attrattività di società estere, ma è ancora più importante sostenere quelli delle società italiane". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell'inaugurazione del nuovo laminatoio della Duferco. "Non è questione campanilistica, ma questione di rendere merito - ha aggiunto - alla cultura degli imprenditori italiani, all'attenzione che hanno per il territorio e le persone, la loro capacità di intraprendere e perseguire modelli di sviluppo sostenibile, come questo investimento dimostra".





