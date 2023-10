Agli Eni Award in platea il nobel per la Chimica Bawendi

C'era anche uno dei premi Nobel 2023 per la Chimica, Moungi Bawendi, nella platea al Quirinale dove si è svolta la consegna dei premi della 15/a edizione degli Eni Award. A lui ha rivolto le congratulazioni l'Ad di Eni, Claudio Descalzi.

"Dal 2009, Eni ha collaborato col professor Bawendi" che insegna al Mit di Boston "in diversi ambiti che, all'epoca, erano considerati argomenti 'di frontiera' e hanno consentito di accelerare l'acquisizione di conoscenze in alcuni settori, in particolare in quello del fotovoltaico avanzato, da cui sono derivati poi spunti per importanti progetti di Ricerca e Sviluppo. Siamo lieti che questo possa essere testimonianza concreta del prezioso valore dell'investimento di Eni nei talenti e nelle competenze delle persone, nella direzione dell'innovazione tecnologica e della ricerca scientifica".





