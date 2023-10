Le banche della zona euro hanno beneficiato nel complesso "dell'aumento dei tassi di interesse" e hanno "incrementato il loro capitale". Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde nel suo discorso all'International Monetary and Financial Committee che si è riunito all'assemblea annuale dell'Fmi. Ora però "le banche hanno bisogno di avere una strategia credibile" sul business model, in particolare "la digitalizzazione dei servizi finanziari".



